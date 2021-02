Portici – Il riepilogo delle rilevazioni relative ai flussi comunicati dalla Regione sulla piattaforma COMUNICAZIONI.COVID19.IT nel periodo dal 12 FEBBRAIO 2021 al 18 FEBBRAIO 2021 registra un numero di 1340 tamponi effettuati a Cittadini di Portici con 99 NUOVI POSITIVI negli ultimi 7 giorni, per una percentuale di positivi sul totale dei tamponi effettuati pari al 7,38% che registra quindi un andamento tendenziale decrescente dei contagi in città al di sotto della media regionale.

La UOPC PORTICI ASLNAPOLI3SUD con nota prot.13632 del 18/02/2021 ha comunicato che al 18 febbraio 2021 il numero di persone contagiate Covid domiciliati a Portici è di 375 con una percentuale di Positivi sulla popolazione residente pari allo 0,67%.

LA ASL NAPOLI 3 SUD informa che è partita la vaccinazione ANTICOVID 19 DOMICILIARE per gli OVER 80 ANNI che si sono prenotati sulla piattaforma SORESA.

Sono state organizzate UNITA’ MOBILI che si recheranno a domicilio dei Cittadini OVER 80 ANNI che si sono prenotati sulla piattaforma SORESA, il personale sanitario è dotato di cartellino di riconoscimento e all’atto della prenotazione si chiederà’ sempre la presenza di familiare o di altra persona convivente.

E’ partita anche la Campagna Vaccinale ANTICOVID 19 per il PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E NON DOCENTE.

Nei prossimi giorni la ASL definirà procedure e sedi per le VACCINAZIONI ANTICOVID 19 alle persone OVER 80 ANNI che non hanno prenotato la domiciliazione della vaccinazione.