Sono arrivate a quattordici le persone che hanno contratto il coronavirus nella città di Torre del Greco che ha visto il virus propagarsi dalla scuola-focolaio Don Bosco.

Un dato che porta l’Asl che comprende le città del napoletano, tra cui Castellammare e il vesuviano, a quota 26.

Oggi, un giovane è stato portato al Cotugno per problemi respiratori. L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella mattinata odierna sono stati esaminati 68 campioni presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno: nove di questi sono risultati positivi.

Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

In totale i positivi in Campania sono 137, di cui 2 guariti.

Riparto per provincia vede a Napoli città: 48 (Asl Napoli 1); nella provincia di Napoli: 37 (di cui 11 Asl Napoli 2 e 26 Asl Napoli 3); nella provincia di Avellino: 6; nella provincia di Benevento: 2; nella provincia di Caserta: 25; nella provincia di Salerno: 16.