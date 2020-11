Ercolano – Il sindaco Buonajuto ci aggiorna sui positivi in città:

Il numero totale di cittadini di Ercolano attualmente positivi al covid19 è di 467 unità (+42 positivi in due giorni), i guariti sono 92 (+18). Il totale dei tamponi sono 3.296 a partire dallo scorso 1° ottobre. Tutti i positivi sono asintomatici e in quarantena domiciliare, solo in cinque sono ospedalizzati.

La situazione resta preoccupante. Ho chiesto al comando di Polizia Municipale di intensificare ancora di più i controlli su tutto il territorio cittadino e in particolar modo lungo Corso Italia e nella zona di Pugliano.

In settimana mi confronterò nuovamente con i dirigenti scolastici di Ercolano per verificare l’opportunità di svolgere le attività in presenza per gli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, tenendo in considerazione anche quelle che saranno le disposizioni che arriveranno con il prossimo decreto del Governo Conte.

Come ho già ribadito nei giorni scorsi, dobbiamo imparare a convivere con il virus, almeno fino a quando non sarà disponibile il vaccino, ma questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia o deliberatamente non rispettare le regole.

Vi rinnovo il mio invito a rispettare le regole, mantenendo la distanza e utilizzando la mascherina.