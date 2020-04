Ercolano – Guarita un’altra persona da coronavirus ad Ercolano. E’ iniziata la distribuzione dei ticket spesa in città, a comunicarlo il sindaco Ciro Bonajuto, di seguito la sua nota stampa:

Al momento sono 1504 le domande elaborate presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune per la concessione dei Buoni Spesa predisposti dal Dipartimento della Protezione Civile. Attraverso controlli anagrafici incrociati, è stata stilata una graduatoria dei nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta. I primi 591 sono stati già contattati per la consegna di ticket spesa dal valore variabile da 200 euro a 450 euro (in base al numero di componenti del nucleo familiare) o di pacchi alimentari messi a disposizione del Comune dalla beneficenza privata. La consegna dei ticket e dei pacchi alimentari proseguirà per tutta la prossima settimana.

A partire dalle prossime settimane, inoltre, sarà attivato il Banco Alimentare con il quale altre 350 famiglie, escluse dal buono spesa, beneficeranno del pacco alimentare per il corrente mese e per il prossimo mese di maggio. Il Banco sarà una misura che da giugno e fino alla fine dell’anno verrà mantenuta mensilmente per 250 nuclei familiari che saranno individuati dalle Politiche Sociali sulla base di criteri predeterminati e correlati al reddito ISEE. L’intento è stare vicino quanto più possibile a chi, anche una volta usciti dall’emergenza, avrà difficoltà economiche.

Tutti gli atti sono a disposizione delle Autorità competenti per tutte le verifiche del caso. A chi mi chiede di rendere pubblica questa graduatoria: non lo farò. Esiste una parola chiamata DIGNITÀ e io non intendo mettere ai quattro venti la dignità di chi, vivendo questo periodo di grossa difficoltà, è stato costretto a richiedere un aiuto. Ho visto con i miei occhi padri di famiglia che, seppur in condizioni disperate, quasi si vergognavano di presentare la domanda per non far sapere in giro di essere ridotti così male.

Intendo ringraziare i dipendenti del settore Politiche Sociali che lavorano da giorni senza sosta, coordinati dal Dirigente avv. “Pippo” Sciscioli, nonché gli assessori e i consiglieri comunali di ogni schieramento che in questo momento hanno messo da parte le bandiere politiche e stanno dando una enorme mano per garantire la consegna dei pacchi ai nuclei familiari bisognosi.