Castellammare di Stabia – Bollettino del 20 maggio:

Nessun nuovo contagio è stato comunicato dall’Asl negli ultimi 5 giorni a Castellammare di Stabia.

Sono numerosi i tamponi analizzati in questi giorni, relativi a cittadini stabiesi. E tutti hanno dato esito negativo.

Un dato che ci conforta, ma non possiamo minimamente permetterci di abbassare la guarda in questa fase di convivenza con il virus.

Il Covid-19 è ancora in circolo, non è svanito. E sono 3 attualmente i pazienti positivi, a cui auguro di guarire presto e di vincere la loro battaglia con il virus.

In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono oggi 21 persone, individuabili come casi sospetti o positivi o come persone venute a contatto con pazienti sospetti o positivi.

Continuiamo a remare insieme e a restare uniti, rispettando le regole: indossare sempre la mascherina in modo corretto, lavare spesso le mani, evitare assembramenti. Insieme ce la faremo.