Napoli – Saranno realizzati con procedure d’urgenza e in tempi brevi lavori per l’allestimento di 553 nuovi posti letto di Terapia intensiva e Sub intensiva.

Sarà potenziata anche la capacità operativa del Pronto Soccorso e delle postazioni di emergenza in Campania.

I Direttori Generali delle Asl e delle Aziende Ospedaliere sono stati nominati soggetti attuatori nell’ambito del Piano di riorganizzazione predisposto e adottato dalla Regione Campania. A pochi giorni dalla nomina di Commissario Delegato regionale per l’Emergenza Covid-19, Vincenzo De Luca ha così firmato il primo provvedimento in qualità di «Commissario delegato ex Ordinanza n. 28/2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19».

I nuovi 553 posti letto attrezzati per la terapia intensiva e sub intensiva saranno destinati ad accogliere nei prossimi mesi i pazienti affetti da Covid-19 giunti alla fase critica del decorso. Con l’attuale andamento del contagio, si teme il rischio di saturare nei prossimi mesi la capacità di assorbimento della terapia intensiva (reparti “salva vita” che non possono essere reperiti sul momento, a differenza degli spazi per la degenza ordinaria, recuperabile se necessario all’esterno degli ospedali pubblici).

Contestualmente si eseguiranno interventi per l’emergenza urgenza entro scadenze prefissate. L’intero elenco degli obiettivi è stato vincolato a scadenze prestabilite intermedie e finali: non oltre 15 giorni per l’affidamento degli incarichi tecnico-professionali; non oltre 25 giorni per l’affidamento dei lavori; non oltre 10 giorni per il perfezionamento dei “contratti di secondo livello”, quando ci si avvale degli “accordi quadro” predisposti dal Commissario straordinario.

Lo stabilisce l’ordinanza commissariale del Delegato Vincenzo De Luca n. 1 del 14 ottobre 2020.