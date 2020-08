Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 5.143 per 29 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su appena 1.133 tamponi (352.838 dall’inizio della pandemia).

Ma a poche ore dal bollettino l’Unità di crisi ha annunciato altri 16 casi: 10 riguardano cittadini rientrati da Malta e altri 6 sono riferibili ad una clinica di Acerra.

Per fronteggiare i nuovi casi di contagi relativi a cittadini rientrati da viaggi all’estero, il Presidente della Regione Campania firmerà stasera una nuova Ordinanza che rende obbligatoria la quarantena automatica per i cittadini che rientrano in Campania.

Nel bollettino del pomeriggio l’Unità di crisi ha reso nota la situazione nel nuovo focolaio trovato nel napoletano, a Sant’Antonio Abate. Sono 25 i casi riconducibili alle due strutture ricettive di Sant’Antonio Abate e alla zona circostante. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha disposto fino al 25 agosto la chiusura delle strutture ricettive “La Sonrisa” e “Hotel Villa Palmentiello”, site nel territorio di Sant’Antonio Abate, con «obbligo di disinfezione e sanificazione di tutti i locali prima della riapertura». Fino al 14 agosto anche ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora nella via Croce di Gragnano nel territorio di Sant’Antonio Abate è fatto obbligo di isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore non ci sono nuove vittime, dopo le 2 registrate nelle precedenti 48 ore. Sul piano clinico, sostanzialmente stabili i ricoveri sintomatici (-1), ma salgono in maniera significativa gli isolamenti fiduciari (+67). In crescita il numero dei guariti, 4.279, per 7 pazienti dichiarati ristabiliti, mentre non si registrano nuove vittime e il bilancio resta fermo a 440. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17 di ieri, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 43 (-1) in terapia intensiva 2 (stabile), mentre 424 (+67) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 424 (+22) contro i 5.143 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.873 (+37), a Salerno 805, a Caserta 639 (+2), ad Avellino 585 (+1), a Benevento 212 (+1). Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi confermati.