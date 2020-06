Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 restano 4.665. Nessun caso positivo è stato riscontrato dalle analisi su 3.151 tamponi esaminati nell’ultima giornata (276.025 dall’inizio della epidemia).

Rientrano nel computo una gran parte dei tamponi eseguiti su mille residenti a Mondragone, presentatisi spontaneamente all’autorità sanitaria dopo il focolaio scoperto all’inizio della settimana negli ex palazzi Cirio. I primi 500 esami hanno dato esito negativo, come ha poi confermato con una nota il Governatore De Luca, mentre lo screening proseguirà anche nei prossimi giorni fino al termine della quarantena.

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi in Campania. In totale restano 431 le vittime registrate dall’inizio dell’emergenza. Ma c’è un guarito. Il computo complessivo è, quindi, di 4.071 (di cui 4.067 totalmente guariti e 4 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

L’andamento dell’ultima settimana in Campania è stato comune a quello di altre regioni. In una situazione di bassa intensità, il virus continua a circolare con accelerazioni improvvise che gli esperti definiscono ‘piccoli focolai’. Nell’ultimo ‘Report monitoraggio settimanale Covid-19’ diffuso dal Ministero della Sanità, si definiscono fenomeni «anche di una certa rilevanza numerica», che mostrano come «il virus continui ad essere in grado, nelle attuali condizioni, di trasmettersi in modo efficace». Il rapporto ministeriale «conferma che l’epidemia da SARS-CoV-2 non è affatto conclusa in Italia».

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute ieri, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 45 (+4) in terapia intensiva 0 (-1), mentre 118 (-4) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 163 (+15) contro i 4.665 dall’inizio della pandemia.