Castellammare di Stabia – E’ andata in caserma ed ha chiesto aiuto ai carabinieri della stazione di Sorrento. Il suo ex compagno non ha accettato la fine della loro relazione: l’ha minacciata, seguita e – soprattutto – ha creato in lei un perdurante stato di ansia facendole cambiare le abitudini di vita.

La donna, una 40enne di Castellammare di Stabia, lo ha denunciato: troppa la paura di essere costantemente seguita. I carabinieri – ascoltata la vittima – hanno organizzato un servizio per monitorare in maniera discreta la donna in attesa che si presentasse lo stalker.

L’uomo, un 62enne di Castellammare, era alla fermata ferroviaria di Sorrento e la stava attendendo. L’ha vista scendere dal treno e l’ha seguita per un po’. Non ha resistito, si è avvicinato all’ex e l’ha afferrata per il braccio strattonandola violentemente.

I Carabinieri erano lì e hanno visto tutto. L’hanno bloccato e, evitato il peggio, lo hanno arrestato per atti persecutori in flagranza.

Per la donna solo un grande spavento.

L’arrestato è stato tradotto al carcere.