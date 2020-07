Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.755 per 5 nuovi casi su 1.587 tamponi esaminati (298.217 dall’inizio della pandemia). Sono stati trovati casi nuovi nelle province di Avellino (4) e Napoli (1), dopo una settimana di ripresa del contagio su tutto il territorio regionale.

Sul piano clinico, aumentano i ricoveri, ma scendono gli isolamenti fiduciari. Le vittime restano 432, mentre c’è un solo guarito in più. Il totale delle persone ristabilite dopo aver contratto il Covid-19 sono 4.091.

Nel frattempo in Italia continuano a registrarsi casi positivi di rientro dall’Estero. L’attenzione dell’autorità sanitaria ha stabilito il blocco dei voli da 13 Paesi a rischio e l’isolamento fiduciario per chi arriva da Stati extra Schengen. In Campania da è di nuovo obbligatorio indossare la mascherina sui mezzi pubblici e nei terminal. Il lockdown dei tre mesi passati ha fortemente ridotto l’incidenza di una epidemia, che tuttavia, non può dirsi debellata. Il Governatore Vincenzo De Luca rafforza le precauzioni, ripristinando l’obbligo della mascherine sui mezzi pubblici, come vedremo più avanti.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 45 (+9) in terapia intensiva 0 (stabile), mentre 187 (-5) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 232 (+4) contro i 4.755 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.657, a Salerno 696, a Caserta 578,ad Avellino 567, a Benevento 209.