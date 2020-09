Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 9.003 per 122 nuovi su 4.236 tamponi (498.723 dall’inizio della pandemia).

Rispetto al giorno precedente c’è una risalita dei contagi. Tra i positivi delle ultime 24 ore sono solo 18 i casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro. Il virus attraversa tutte le province, ma si segnala a Castellammare una impennata dell’epidemia, con 2 bambini contagiati tra gli 11 dell’ultimo giorno.

Peggiora la situazione clinica, con nuovi ricoveri e un aumento delle degenze in terapia intensiva. Mentre fino al 17 settembre continuerà il monitoraggio delle persone in fase di rientro, in linea con quanto disposto dalla ordinanza (n. 71 del 9 settembre), con la quarantena obbligatoria per chi rientra dalle vacanze, l’incidenza di questi casi si riduce sul totale. Detratti i rientri, in Campania sono stati oltre 100 i nuovi positivi del giorno. Restano confermate tutte le misure di contenimento sul territorio regionale, con l’obbligo della mascherina all’interno e all’esterno nella fascia dalle 18 alle 6 antimeridiane. Nel frattempo il Governatore ha fatto sapere attraverso i social media che la scuola riaprirà il 24 settembre. Non ci saranno ripensamenti. Di seguito l’informativa sulla situazione dell’epidemia in Campania e nelle cinque province.

Non ci sono state nuove vittime nelle ultime 24 ore. Il numero dei morti resta fermo a 451 dall’inizio dell’epidemia. Ci sono invece 79 guariti in un solo giorno, che portano il totale a 4.733 (di cui 4.729 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). Tra le persone ristabilite ci sono anche pazienti ricoverati, che lasciano l’ospedale. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 271 (+17) in terapia intensiva 19 (+2), mentre 3.651 (+24) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 3.941 (+43) contro gli 9.125 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 5.595 (+101), a Salerno 1.218 (+24), a Caserta 1.238 (74), ad Avellino 702 (+1), a Benevento 289 (+9). Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.