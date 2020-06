San Giorgio a Cremano – Coronavirus, a San Giorgio Zero Quarantene.

Ecco il comunicato del sindaco, Giorgio Zinno.

Cari concittadini oggi abbiamo il risultato di soli tre tamponi tutti negativi e non chiesti dai medici locali, ma da strutture mediche per personale che vi lavora. Quindi tutti tamponi di verifica legate al lavoro svolto.

Da oggi abbiamo aggiornato le quarantene che dopo due mesi si azzerano.

Difatti l’unico positivo si trova in ospedale ed è in attesa di guarigione e non vi sono persone collegate in quarantena.

Il grande lavoro di responsabilità sta dando i suoi frutti. Insieme ce la faremo.