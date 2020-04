Nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19 è stato registrato, oggi, a Torre del Greco.

Segnalata, invece, la guarigione di altri due cittadini.

A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale, in contatto costante con l’ Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e con i responsabili dell’ASL Na3 Sud.

Così il bollettino serale, al termine della quarantanovesima giornata consecutiva di attività del C.O.C., in seduta permanente nella Sala Giunta di Palazzo Baronale, è il seguente:

Totale ospedalizzati: 10;

Totale in isolamento domiciliare: 10;

Totale guariti dal COVID: 51;

Totale decessi: 20;

Totale esito tamponi odierni: 8 (Tutti Negativi)

Resta, comunque, l’attesa – nelle prossime ore – dei risultati di tamponi già effettuati e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.

“Ai fini, di una corretta informazione – precisa il sindaco, Giovanni Palomba – e al fine di fugare qualsiasi dubbio in materia, mi preme chiarire che ad oggi sono stati consegnati 1.673 buoni spesa per il cosiddetto sussidio alimentare. Resta da completare, nella giornata di domani, la consegna degli ultimi 55 buoni non ancora recapitati per irreperibilità temporanea dei destinatari del beneficio stesso.

Nel frattempo, la nostra speranza cresce, ogni giorno di più, insieme ai dati numerici che ci vengono forniti dalle autorità sanitarie. Continuiamo a registrare infatti, come è evidente, un aumento dei soggetti guariti che, certamente, ci fa ben pensare sulla validità delle azioni messe in campo e sugli sforzi sinora effettuati. Garantiremo, soprattutto per i prossimi giorni, attività di presidio e controllo dell’intero territorio comunale in applicazione delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica. Chiedo ai torresi tutti di continuare a resistere. Uniti ce la faremo”.