Torre del Greco. In attesa che all’ Ospedale Maresca diventi operativo il Reparto di Rieducazione e Riabilitazione Respiratoria e Motoria dei soggetti negativizzati Covid-19 dell’Asl Napoli 3 Sud, come recentemente annunciato dalla consigliera regionale della Campania Loredana Raia, membro della commissione Sanità, la Parrocchia Spirito Santo di Torre del Greco, sostenuta dall’Associazione pro-Maresca, promuove un Flash Mob a favore di una riapertura totale dello storico nosocomio. Di seguito il comunicato :

“Invitiamo la cittadinanza a organizzare un Flash Mob a favore dell’ Ospedale Maresca per Venerdì 1° Maggio dalle ore 10.

La RAI riprenderà con la telecamera le famiglie del centro storico di Torre del Greco, che partecipano al flash mob, affacciate ai balconi o a finestre con striscioni, lenzuola o altro, mentre invocano e chiedono il rilancio dell’ospedale, citando, fra le altre cose, l’articolo 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute.

La troupe RAI partirà da Piazza S. Croce, quindi proseguirà verso piazza Luigi Palomba, Via Piscopia, Via Roma, Via V. Veneto, Piazza della Repubblica, Viale Ungheria, Via Ignazio Sorrentino, Via Aldo Moro e Via Marconi per raggiungere l’ Ospedale Maresca.

Al termine, all’ospedale Maresca saranno presentate le nuove strumentazioni che la cittadinanza, in seguito all’ appello del Presbiterio di Torre del Greco, ha donato auspicando un suo effettivo rilancio.

Nel diffondere questo annuncio si raccomanda alle TV private e a chiunque vorrà fare riprese di non diffonderle prima della messa in onda del servizio della RAI che ha diritto all’ esclusiva.

INVITO A COMPORRE UNA PARODIA DI UNA CANZONE NOTA A TUTTI, PREFERIBILMENTE DI UNA CANZONE NAPOLETANA, IL CUI TESTO ESPRIMA LA SPERANZA DI VEDER RISORGERE IL NOSTRO OSPEDALE MARESCA.

IL TESTO DOVRA’ PERVENIRE SUL SITO DELLA PARROCCHIA SPIRITO SANTO O SULLA PAGINA FACE BOOK DELLA PARROCCHIA ENTRO MERCOLEDI’ 29 APRILE.

IL TESTO PRESCELTO POTRA’ ESSERE DIFFUSO E UTILIZZATO ANCHE AL PASSAGGIO DELL’ EQUIPE DELLA RAI.

Si prega di condividere questo comunicato”

M.G.