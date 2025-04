La Polizia Locale di Napoli, su indirizzo del Prefetto e dell’Assessore alla Polizia Locale, ha intensificato i controlli nei quartieri di Agnano, Bagnoli, Fuorigrotta e Soccavo, aree particolarmente interessate dal fenomeno bradisismico.

L’obiettivo è quello di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza pubblica in un contesto già delicato perché interessato al fenomeno bradisismico.

Le operazioni sono state condotte in attuazione delle direttive emerse nelle sedute del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.







Sono stati verificati tutti e 27 le attività esistenti delle quali 11 sono risultate ancora chiuse.

10 locali sono stati sanzionati per un totale di 39 irregolarità riscontrate tra cui la somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione, mancata notifica sanitaria e assenza della necessaria certificazione per l’impatto acustico. Inoltre, alcuni locali risultavano privi delle autorizzazioni per eventi danzanti o per l’installazione di insegne pubblicitarie.

In due episodi, si è proceduto al sequestro delle aree interessate e al deferimento dei responsabili all’Autorità Giudiziaria per abusi edilizi e mancanza della licenza per spettacoli pubblici.

Tra gli interventi di maggiore rilievo, in via Coroglio, un’attività è stata sottoposta a sequestro per lo svolgimento di un evento con circa 3.000 partecipanti in assenza delle autorizzazioni necessarie, nonché per la mancanza del Certificato di Prevenzione Incendi.

In altri locali, situati tra via Pozzuoli e viale della Liberazione, sono state contestate violazioni per la mancata raccolta differenziata, l’assenza di autorizzazioni per la vendita di alcolici e la realizzazione di opere edilizie non conformi.

I controlli hanno confermato la regolarità di 6 attività, che rispettavano le disposizioni vigenti.