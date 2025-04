E’ attraccata al porto di Napoli la nave di Emergency, con a bordo 171 migranti, tra cui 84 minori non accompagnati.

La maggior parte dei migranti proviene dall’Eritrea.

“Anche questa volta – ha dichiarato l’assessore Luca Fella Trapanese – Napoli si conferma città dell’accoglienza, grazie alla sinergia istituzionale tra diversi attori: il Comune di Napoli — rappresentato dai dirigenti del settore welfare, assistenti sociali e mediatori — l’ASL, la Prefettura, la Questura, la Croce Rossa, gli enti del terzo settore, ANM che ha messo a disposizione mezzi di trasporto e i Vigili del Fuoco.







Anche il consigliere Salvatore Flocco era presente sul posto insieme agli operatori comunali.

Credo fermamente – ha continuato Trapanese – che accogliere in modo dignitoso non significhi soltanto offrire sollievo a chi fugge da condizioni estreme, ma anche investire nella nostra città, nel nostro territorio.

Significa – ha spiegato – dare una casa, un’opportunità, un futuro.

Per questo, in questi anni, abbiamo rafforzato, migliorato e ampliato i servizi rivolti alle persone migranti, stiamo promuovendo anche l’affido familiare per quei minori che non hanno una casa ed una famiglia.

Accogliere è un atto di responsabilità, ma anche di visione: perché il futuro dell’Italia — un paese che ha costruito la propria storia anche grazie all’immigrazione e che, a sua volta, è stato patria di migranti — si fonda sulla memoria, sulla solidarietà e sull’umanità.

Non dimentichiamo mai da dove veniamo, se vogliamo davvero – ha concluso – sapere dove possiamo andare”.