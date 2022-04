Ieri sera un uomo si è recato presso gli uffici del Commissariato di Castellammare di Stabia per denunciare di essere stato aggredito e ferito dalla compagna in seguito ad una lite per futili motivi.

I poliziotti si sono recati presso l’abitazione della donna ed hanno accertato che, poco prima in seguito ad una lite, come già avvenuto in precedenti occasioni, la donna aveva colpito l’uomo con un coltello da cucina in varie parti del corpo.

La donna, una 60enne stabiese, è stata arrestata per lesioni personali aggravate.