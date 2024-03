Gli agenti della U.O San Lorenzo hanno accertato che il titolare di un Bar sito in Corso Garibaldi a Napoli aveva fatto realizzare abusivamente su suolo pubblico, in ampliamento al proprio locale, una struttura di circa 20 mq in alluminio chiusa su tutti e 4 lati e dotata di impianto di illuminazione.

All’interno della struttura aveva, inoltre, posizionato tavoli, sedie e stufe elettriche.

La struttura e stata posta in sequestro e il titolare dell’attività denunciato all’AG.