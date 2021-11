San Giorgio a Cremano – Portici – Ercolano – Torre del Greco – Anche per domani, 29 novembre, la Protezione Civile regionale ha diramato il bollettino metereologico che segnala allerta arancione sulle nostre zone.

In base alle previsioni dell’Areonautica Militare, infatti domani sono previsti temporali, accompagnati da forti raffiche di vento.

Pertanto, come in buona parte dei comuni del Vesuviano, resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, compresi gli asili nido d’infanzia.

Per tutelare l’incolumità dei cittadini, resteranno chiusi nuovamente anche il cimitero, i parchi pubblici e le ville.