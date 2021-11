Nel derby campano l’Avellino la spunta sulla Turris, battendola in a casa per 1 a 2. Grazie a questa vittoria gli irpini salgono in classifica a quota 27 mentre i corallini restano a 28.

Formazioni:

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Finardi, Tascone, Franco, Varutti (75′ Loreto); Giannone, Santaniello (75′ Pavone), Leonetti (86′ Sartore). Allenatore: Bruno Caneo

Avellino (3-4-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Matera (70′ Carriero), D’Angelo, Tito (89′ Mignanelli); Kanoute (85′ De Francesco), Maniero (85′ Plescia), Di Gaudio. Allenatore: Piero Braglia

Arbitro: Luigi Carella di Bari

Marcatori: 19′ Tascone (TUR), 23′ D’Angelo (AVE), 30′ Di Gaudio (AVE)

Ammoniti: 37′ Lorenzini (TUR), 53′ Kanoute (AVE), 53′ Esempio (TUR), 62′ Forte (AVE), 65′ Bove (AVE), Tascone (TUR)