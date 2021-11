Portici – Incivili multati per abbandono di rifiuti. Cuomo: “…’a schifezza ‘ra schifezza ‘ra schifezza ‘ra schifezza…”

Ecco l’intervento completo del sindaco Cuomo.

…’a schifezza ‘ra schifezza ‘ra schifezza ‘ra schifezza ‘e l’uommn… mutuando una famosa espressione del grande Eduardo De Filippo nell’oro di Napoli per qualificare chi si rende protagonista di tali comportamenti.

Tanti altri incivili , grazie alla videosorveglianza sono stati identificati, multati e denunciati per abbandono di rifiuti. Per nostra fortuna di incivili come queste persone nella nostra Città ne abbiamo pochi e grazie a tanti Cittadini virtuosi raggiungiamo più del 70% di raccolta differenziata.

Grazie a controlli incrociati tra Polizia Municipale e Leucopetra stiamo multando le persone incivili e le attività commerciali che non effettuano la raccolta differenziata ed abbandonano a tutte le ore del giorno i rifiuti per strada.

E’ particolarmente interessante sul piano sociale constatare che il 90% delle persone e dei titolari delle attività multate non pagano da anni la Tari, quindi non solo sporcano la Città ma non contribuiscono neanche a sostenere i costi della igiene urbana.