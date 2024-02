All’alba di oggi, una voragine si è aperta nel quartiere Vomero di Napoli, precisamente nella zona di Via Morghen, all’angolo con Via Bonito, ha inghiottito due auto.

Il cedimento ha coinvolto un albero e due veicoli in transito, ma fortunatamente gli occupanti non hanno riportato ferite gravi. Sono stati prontamente soccorsi dai militari dell’Esercito in servizio al Vomero, con l’intervento dei vigili del fuoco, dei tecnici di Abc e della polizia locale.







Secondo le prime indagini, sembra che il cedimento sia stato causato dal collasso della fogna e dalla rottura della condotta idrica principale, che è stata tempestivamente chiusa nella zona di San Martino. A causa di ciò, è stata interrotta anche la fornitura d’acqua dalla piazza Vanvitelli. È previsto lo sgombero dell’edificio vicino alla voragine in Via Morghen.

In Via Kerbaker, leggermente più in basso rispetto al punto del crollo, si è verificata una significativa perdita d’acqua, che ha causato allagamenti in alcuni appartamenti. Anche in Via Solimena, dove di recente si era verificata la rottura di una condotta idrica, è stata segnalata una perdita d’acqua.

E’ stata aperta un’inchiesta.