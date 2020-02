Torre del Greco – Ieri, domenica 16 febbraio, si sono iniziate a vedere per le strade cittadine tante maschere indossate dai bambini, nonostante l’incomprensibile centro aperto al traffico.

Un nostro lettore ci ha inviato una email, con tanto di foto allegata in cui si vedono due bambini che hanno impersonato la coppia Sandra Mondaini e Raimondo Vianello che vengono scorazzati per le vie cittadini, con tanto di letto, in cui la coppia (nella vita e sullo schermo) concludevano le puntate della serie tv “Casa Vianello”.

Di seguito la lettera mandataci dal nostro lettore.

Torre del Greco in delirio.

L’originalità della maschera di due bambini torresi ha sorpreso la città corallina . Carmen Russo, 14 mesi , e Vincenzo Crisci ,18 mesi, hanno interpretato i simpaticissimi Sandra Mondaini e Raimondo Vianello girando per le strade della città in un letto.

Ancora una volta la creatività supera la fantasia