Studenti attenti all’ambiente. Sono quelli che hanno preso parte alla sfida “Cinquanta brillanti idee per progettare la nostra terra” promossa tra le scuole cittadine dall’istituto Panteleo nell’ambito del progetto “Green Guards: sentinelle verdi del territorio”, che ha coinvolto la terza A dell’indirizzo Bio-ambientale e la quarta A dell’indirizzo Bio-sanitario, promosso dal dirigente Giuseppe Mingione e finanziato dal Comune grazie all’interessamento dell’assessore alla Pubblica istruzione Enrico Pensati.

Un’iniziativa che ha visto coinvolte le scuole Giampietro-Romano, De Nicola-Sasso, Angioletti, Domenico Morelli, Mazza-Colamarino e Don Bosco-D’Assisi, chiamate a produrre i lavori poi giudicati dai ragazzi del Pantaleo, coordinati dalla docente Valentina Bizzarro. Quattro le categorie: Green shopping, per la quale sono arrivati sette progetti; Alimentazione e street food, attenzionata con sette proposte; quattro invece le idee per la sezione Hobby e tempo libero; ben 19 infine le idee-progetto per la categoria Più verde in città.

Diversi gli spunti tratti dalle proposte dei ragazzi che con le loro scuole hanno aderito all’iniziativa, spunti che saranno sottoposti all’attenzione dell’amministrazione comunale nel corso di un’iniziativa in programma domani, venerdì 17 dicembre nella sede centrale dell’istituto di via Cimaglia, momento durante il quale tutti i partecipanti alla sfida “Cinquanta brillanti idee per progettare la nostra terra” saranno premiati con una t-shirt recante il logo delle Sentinelle verdi.

L’iniziativa si aprirà con il caffè di benvenuto a cura degli alunni dell’indirizzo alberghiero alle 9.30. Poi i saluti istituzionali alle 10 portati dal dirigente scolastico Giuseppe Mingione; dall’assessore alla Pubblica istruzione Enrico Pensati; dal sindaco Giovanni Palomba.

Sarà quindi la volta di Valentina Bizzarro, referente del progetto “Green Guards: sentinelle verdi sul territorio”, che presenterà i lavori svolti dagli studenti. A seguire anche Lucia Perrella proporrà gli elaborati di un altro progetto, Educational Ecosystem: elaborazione di un curricolo condiviso.

Alle 11.30 il momento legato a “Cinquanta brillanti idee per progettare la nostra terra”, con la premiazione dei vincitori. Chiusura alle 12 con i “dolci saluti” degli alunni dell’Alberghiero attraverso piatti di stagione a chilometro zero.