Ieri è andata in onda la quarta puntata di Remoto Talk Show, intitolata #iorestoacasa… e mi voglio bene!

Gli ospiti da remoto: Luigi Cestone – Osteopata fisioterapista e Michele Selillo – Cantautore.

Prossimo appuntamento domani venerdì ore 18.30

Visita la pagina de La Torre su facebook, ecco il link: https://www.facebook.com/LaTorre1905/

In diretta sulla pagina fb @LaTorre1905

Autori: Alfonso Ancona e Maria Consiglia Izzo

Remoto Talk Show by La Torre, testata fondata nel 1905.

Le puntate la puoi rivedere anche on line www.latorre1905.it/webtv