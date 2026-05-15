Vico Equense – La Città di Vico Equense conquista anche per il 2026 il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE), confermandosi tra le località italiane simbolo di qualità ambientale, mare pulito, sostenibilità e servizi d’eccellenza. Lo Scoglio Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo La Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico e Punta Orlando: luoghi che rappresentano il patrimonio naturalistico e turistico della città e che continuano a distinguersi nel panorama nazionale.

In Italia, le Bandiere Blu 2026 salgono a 257 Comuni, undici in più rispetto allo scorso anno, per complessive 525 spiagge premiate. La Campania conferma 20 località insignite del riconoscimento, consolidando il proprio ruolo tra le regioni italiane maggiormente apprezzate per la qualità del mare e dei servizi turistici.







La Bandiera Blu viene assegnata sulla base di rigorosi criteri internazionali che riguardano, tra gli altri, l’eccellenza delle acque di balneazione monitorate negli ultimi quattro anni, l’efficienza della depurazione e della rete fognaria, la raccolta differenziata, la gestione del territorio, la presenza di aree verdi, servizi sulle spiagge, accessibilità, educazione ambientale, mobilità sostenibile e valorizzazione dell’ambiente costiero.

“È un riconoscimento che riempie di orgoglio l’intera comunità di Vico Equense e rappresenta il risultato concreto di un lavoro quotidiano fatto di impegno, programmazione, sacrificio e amore per il territorio”, dichiara il sindaco Giuseppe Aiello. “Questo traguardo – continua – appartiene alla città, ai cittadini, agli operatori balneari e turistici e a tutti coloro che lavorano ogni giorno per rendere Vico Equense sempre più accogliente, pulita e attrattiva. Un ringraziamento particolare va ai dipendenti dell’Ufficio Europa, a Bartolo Staiano, a Pasquale Violante e a quanti, con professionalità e dedizione, contribuiscono a confermare ogni anno questo importante risultato”.

La conferma della Bandiera Blu rafforza il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale sui temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione della costa e della qualità dell’offerta turistica, elementi oggi sempre più centrali per la competitività e l’identità del territorio.