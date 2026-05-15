Roma – Atletica paralimpica: il 17 maggio i Campionati Regionali Lazio di Corsa su Strada 10 km alla JoyRun di Castel Romano

Ventitré tesserati saranno al via della manifestazione organizzata da McArthurGlen che per la prima volta entra nel calendario federale

Domenica 17 maggio, nella cornice della JoyRun di Castel Romano, andranno in scena i Campionati Regionali FISPES Lazio di Corsa su Strada 10 km. Saranno 23 i tesserati FISPES al via della manifestazione: 12 atleti e 11 guide, pronti a condividere il percorso insieme agli oltre 500 partecipanti della corsa organizzata presso il Designer Outlet Castel Romano.







La JoyRun rappresenta ormai da anni un evento simbolo dell’impegno di McArthurGlen a sostegno dello sport paralimpico. Le iniziative organizzate negli outlet del gruppo, infatti, consentono di raccogliere fondi destinati a FISPES per l’acquisto di attrezzature sportive e carrozzine, contribuendo concretamente allo sviluppo dell’attività e all’accessibilità della pratica sportiva per gli atleti con disabilità.

Anche quest’anno la manifestazione vedrà la presenza di testimonial FISPES d’eccezione. A Castel Romano sarà presente Marco Cicchetti, protagonista assoluto ai Mondiali paralimpici di Nuova Delhi, dove ha conquistato il doppio oro nei 200 metri e nel salto in lungo T44, oltre al bronzo nei 100 metri.

La tappa laziale rinnova inoltre la collaborazione tra FISPES e McArthurGlen nell’organizzazione di eventi capaci di coinvolgere il territorio e avvicinare il pubblico al movimento paralimpico attraverso lo sport.