Anche l’associazione ‘Primaurora’, attivissima sul territorio vesuviano, ha dalla fine del mese di gennaio la propria Stazione Meteo.

A renderlo noto sono gli stessi membri dell’associazione: “Stazione Meteo Torre del Greco località Montagnelle quota 280 m.s.l.m,. installata in campo aperto sulla pedemontana occidentale del Vesuvio in punto panoramico esposto a ovest, coperto a N-NE dal complesso vulcanico del Vesuvio.

La stazione rileva i dati di temperatura esterna, eolici, pressione atmosferica, pluviometrici, raggi UV, in tempo reale con aggiornamento ogni 4 sec. Funzionamento senza fili comunica con la centralina interna tramite segnale Wifi. È semi-sufficiente in quanto durante il giorno si autoalimenta tramite un apposito pannellino solare, mentre in assenza di luce passa automaticamente in modalità batteria. La centralina interna può comunicare i dati in rete, autonomamente tramite un proprio data-logger. Sarà presto disponibile per la consultazione gratuita offerta dalla nostra associazione.

Un elemento di vitale importanza per migliorare ancor di più il nostro monitoraggio del territorio, in questo caso anche dal punto di vista meteo-climatico”.