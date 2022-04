Ritornano a Napoli i grandi numeri per il turismo in città: il primo passo del piano per l’accoglienza vede l’apertura di punti mobili collocati in punti strategici della città (Stazione Centrale, aeroporto, piazza San Gaetano e piazza del Plebiscito) per offrire maggiori indicazioni sulle attrazioni culturali e sugli eventi in città.

Il link al servizio: https://multimediale.comune.napoli.it/index.php?n=9599