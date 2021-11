San Giorgio a Cremano – La somministrazione delle terze dosi di vaccino va avanti speditamente e si aggiunge infatti un’altra categoria, oltre quelle già autorizzate all’inoculazione: si tratta del personale docente e non docente, anche universitario.

Lo rende noto una circolare dell’Unità di Crisi della Regione Campania, che ha individuato il mondo della scuola tra gli ambiti attualmente prioritari per la ricezione della dose addizionale, in quanto sensibilmente esposto ai rischi del Covid.

Pertanto è possibile recarsi presso il nostro il Centro vaccinale, in via Mazzini, per ricevere il vaccino che sarà del tipo PFIZER O MODERNA, anche senza prenotazione, ma portando con sè il codice fiscale e un certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale almeno 6 mesi fa. Resta questa infatti, la condizione necessaria per potersi sottoporre alla terza dose: aver fatto trascorrere almeno 6 mesi dalla seconda.

La disposizione di allargare la forbice dei destinatari, nasce anche dal fatto che il personale scolastico – docenti, amministrativi e personale Ata – sono tra le prime categorie che lo scorso anno ricevettero il vaccino, e pertanto potrebbero ritrovarsi a breve senza copertura vaccinale.