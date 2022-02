Ieri si è svolto il primo open day vaccinale pediatrico presso il plesso Rodari (I.C.Massimo Troisi), in via Pini di Solimene a San Giorgio a Cremano.

Fino alle 19 i bambini del Distretto 54, di età compresa fra i 5 e gli 11 anni, hanno potuto ricevere la prima dose, accompagnati dai genitori che hanno scelto la strada del vaccino per uscire dall’emergenza pandemica e tornare definitivamente alla normalità.

“Grazie alla sinergia con l’Asl Na 3 Sud, in particolare attraverso il Dott. Antonio Coppola che ringrazio anche per la presenza presso la scuola e il Dott. Luigi Pecoraro, che ha contribuito all’organizzazione dell’iniziativa nella nostra città – ha dichiarato il sindaco Giorgio Zinno – le famiglie hanno potuto usufruire di questa ulteriore opportunità per immunizzare i propri figli dal Covid, portandoli in un ambiente familiare come la scuola, accolti dagli animatori.

Ad aprire l’Open Day, con me e l’assessore alla Scuola Giuseppe Giordano, c’era l’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini – precisa il primo cittadino -. L’assessora Fortini si è intrattenuta molto tempo, incontrando anche i piccoli concittadini che si stavano vaccinando e ha riscontrato la perfetta organizzazione dell’iniziativa, messa in campo anche grazie alla disponibilità della dirigente scolastica dell’I.C.Troisi, Antonietta Maiello che ha allestito le postazioni nella palestra dell’istituto. Anche la dose di richiamo, per tutti coloro che hanno ricevuto il vaccino ieri, sarà effettuata presso la scuola Rodari, il prossimo 7 marzo 2022, ovvero dopo 21 giorni dalla prima vaccinazione.

Vi ricordo – dichiara rivolgendosi ai cittadini della sua città – anche che per tutti gli altri bambini che non hanno aderito all’open day di ieri, è possibile vaccinarsi presso l’hub di via Mazzini, ogni mercoledì dalle 15 alle 18 e ogni sabato dalle 9 alle 12, senza prenotazione, con i pediatri della nostra città”.

Intanto, nella cittadina di San Giorgio a Cremano, alla data di ieri sono 920 i positivi totali, con 434 nuovi casi a fronte di 918 guariti nell’ultima settimana.

Nelle scuole sono 32 i positivi tali da portare a quarantene per gli alunni non vaccinati (o vaccinati con doppia dose oltre i 120gg) in 13 classi:

5 all’infanzia con una classe in quarantena,

0 alle primarie,

17 alla secondaria di primo grado con 7 classi in quarantena

10 alla secondaria di secondo grado con 5 classi in quarantena.