Vendita abusiva di fiori a San Valentino: gli agenti della Polizia Locale di Napoli sono intervenuti in diverse zone della città, concentrandosi in particolare sul territorio della quinta municipalità Vomero-Arenella, dove era stata segnalata una forte presenza di fiorai improvvisati.

L’unità operativa di zona ha individuato dodici venditori sprovvisti di autorizzazioni, che sono stati multati per violazione della legge regionale 7/2020 (Testo unico sul commercio) e per occupazione abusiva di suolo pubblico. Centinaia di mazzi di fiori sono stati sequestrati e devoluti alle parrocchie della zona.

Durante i controlli gli agenti hanno multato anche quattro fiorai muniti di licenza per la vendita ambulante che occupavano ampi spazi di aree pubbliche su cui avevano esposto le loro composizioni floreali; anche in questo caso è stata contestata la violazione della legge regionale 7/2020 e l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nel quartiere di Poggioreale gli agenti della Polizia Locale hanno raccolto alcuni esposti che hanno portato ad una serrata operazione di controllo contro la sosta selvaggia. Fra via Stadera, via Gorizia, via Biscardi e via Nuova Poggioreale sono stati elevati 98 verbali per sosta irregolare, prelevate 20 autovetture che ostacolavano la circolazione, redatti 11 verbali per mancanza di assicurazione.