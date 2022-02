Firmato stamattina il protocollo d’intesa tra il Comune di Castellammare di Stabia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori ex Meridbulloni per garantire la promozione dell’inserimento occupazionale di tutti i dipendenti ex Meb nell’ambito dell’area produttiva, anche attraverso corsi di formazione, in cooperazione con la Regione Campania, finalizzati a facilitare la loro assunzione da parte delle imprese aggiudicatarie.

“Un segnale chiaro – dichiara il sindaco Gaetano Cimmino – della volontà che ho espresso anche nei precedenti incontri del 22 dicembre e del 27 gennaio scorso, per confermare l’attività dell’amministrazione comunale, mirata alla salvaguardia dei dipendenti fuoriusciti dal ciclo produttivo. La tutela dei lavoratori rappresenta la nostra assoluta priorità.

E nel protocollo odierno – conclude il primo cittadino di Castellammare di Stabia – è stato manifestato a chiare lettere l’impegno costante dell’amministrazione, attraverso interventi istituzionali sui tavoli di crisi insieme alle organizzazioni sindacali territoriali e provinciali, per evitare la chiusura delle imprese e la salvaguardia dei posti di lavoro”.