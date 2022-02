Un concorso di scrittura per gli studenti del triennio delle scuole secondarie di II grado e per i giovani teenagers per premiare il miglior elaborato, che sarà pubblicato su un’importante rivista culturale internazionale.

L’iniziativa dell’assessorato alla Cultura trae origine da in protocollo di intesa tra il Comune di Castellammare di Stabia e i club cittadini Lions Terme e Lions Host, presieduti da Rosa De Nicola e Vincenzo Vitale, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla scrittura attraverso la lettura critica del romanzo “Chaos” del nostro concittadino Raffaele Bussi, che sarà distribuito nelle scuole.

Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 18 marzo in forma digitale all’indirizzo mail concorsochaos2022@comunestabia.it e sarà una giuria composta da rappresentanti del mondo dell’associazionismo e della cultura stabiese a valutare gli elaborati.

Il vincitore sarà premiato con un attestato e la pubblicazione del suo elaborato sulla rivista Altritaliani, portale parigino, e i primi tre testi in graduatoria saranno pubblicati sulla stampa locale.