È di poco fa l’ultima dichiarazione del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca.

“C’è – scrive su Facebook il presidente della regione – una ripresa delle vaccinazioni, meno male! Però – precisa De Luca online – non si possono sentire più le stupidaggini dei no vax.

In democrazia – prosegue- ognuno è libero di dire quello che pensa, ma ha anche il dovere di pensare a quello che dice.

La stupidità – conclude – non è un argomento e non c’entra con la democrazia”.