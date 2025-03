Torna “Università Svelate”, la Giornata Nazionale delle Università: un momento di incontro con famiglie e futuri studenti, attraverso eventi aperti al pubblico, momenti di incontro, workshop e dibattiti, organizzati dalle università con l’obiettivo di offrire un’opportunità unica di partecipazione.







Il Sindaco Manfredi si confronta con i cinque Rettori degli Atenei napoletani sul ruolo delle Università per il recupero urbanistico e sociale delle città.

Fin dal suo concepimento la Giornata ha avuto come finalità quella di mostrare il ruolo propulsivo che le Università rivestono nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale.

Quest’anno l’attenzione si concentra in particolare sulle città universitarie, quali luoghi privilegiati dell’interazione sinergica tra Università e territori. Luoghi di produzione e di condivisione della conoscenza, le città universitarie sono piattaforme di innovazione al servizio del Paese.

Di qui il rafforzamento della collaborazione CRUI – ANCI per rendere queste città sempre più funzionali, sostenibili, dinamiche e attrattive a beneficio non solo delle comunità studentesche, ma della più ampia popolazione urbana di cui queste sono parte.

Un’occasione per riflettere sulla collaborazione tra atenei, ammirazioni comunali e società civile, ma anche per promuovere nuove e più efficaci strategie di interazione per gli anni a venire.

Aprendosi al reciproco ascolto e all’accoglienza di cittadini che normalmente gravitano al di fuori della sfera accademica, Università Svelate 2025 intende rilanciare l’impegno delle università e dei comuni in quanto fattori determinanti della coesione sociale attraverso iniziative di valorizzazione del patrimonio storico monumentale degli atenei, visite guidate, lezioni itineranti, conferenze pubbliche sul tema con sindaco e rettore, sottoscrizioni di accordi con gli attori territoriali, inaugurazioni di mostre.

Giovedì 20 marzo 2025 ore 15:00 | Sala degli Angeli, via Suor Orsola 10 – Napoli