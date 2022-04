“Ho incontrato i giovani industriali e professionisti della rete “uniti per Napoli”, per discutere e approfondire il patto per la next generation, il “decalogo” di proposte per lo sviluppo della città che ho firmato durante la campagna elettorale.

Un impegno che stiamo rispettando: nei prossimi giorni partirà un calendario di appuntamenti fra gli under 40 delle associazioni imprenditoriali e professionali e gli assessori competenti per settore.

Credo fortemente nel contributo di idee proveniente dai più giovani, per questo come Amministrazione siamo aperti ad accogliere le loro proposte per Napoli. Le loro ambizioni sono anche le nostre”.

Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.