Un messaggio di speranza, ma anche qualche certezza in più. Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci, auspica che “il 2023 possa essere l’anno della consacrazione turistica della città”.

I numeri del 2022 sono incoraggianti: tanti i turisti che hanno scelto di visitare le bellezze naturalistiche, archeologiche e architettoniche di Ercolano. “Un trend positivo che ha accompagnato la città per tutto il 2022: da Pasqua abbiamo registrato numeri importanti; b&b pieni, tanti visitatori nel Parco Archeologico e sul Cratere del Vesuvio, ed anche queste festività natalizie sono state da tutto esaurito. Numeri incoraggianti che ci fanno ben sperare per il prossimo anno” – dichiara Buonajuto.

“Ercolano sta avendo un boom straordinario e noi come Amministrazione stiamo investendo tanto affinché il turismo diventi una realtà anche economica e sociale per la nostra comunità” – continua l’esponente di Italia Viva.

Intanto nell’anno che sta per incominciare diversi saranno gli interventi programmati in città: “Inizieranno i lavori per le fogne nel quartiere di San Vito e lo stesso vale per le tre aree parcheggio che verranno realizzate a Piazza Trieste, Via Bordiga e Piazza Pugliano: strategiche per gli ercolanesi e per i tanti turisti. Inoltre nel 2023 concluderemo la riqualificazione di Corsa Italia e Piazza Trieste, tanto per citare alcune opere” – spiega il primo cittadino.

Ma l’azione amministrativa sarà rivolta anche a riconnettere la città con il mare “attraverso i lavori di ampliamento del lungomare di Ercolano e la riqualificazione del parco superiore di Villa Favorita. Ercolano c’è! Stiamo percorrendo la via maestra. Auguro a tutti un 2023 pieno di speranza, ma anche di certezze, sono convinto che sarà l’anno del riscatto dopo quelli caratterizzati dalla pandemia e da restrizioni. Vi invito tutto a festeggiare in maniera sobria e non dimentichiamo i nostri amici a 4 zampe” – conclude Buonajuto.