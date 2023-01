Tra i tanti eventi in programma in queste festività sul territorio di San Giorgio a cremano, vi è anche il meraviglioso “Circus Atmosfhere”, il primo circo-teatro senza animali veri ma solo in forma di ologramma e prestigiosi artisti ed acrobati che si esibiscono in scenografiche e coraggiose performance.

Gli spettacoli andranno in scena fino al 15 gennaio.

L’incasso dell’evento sta andando in beneficenza: parte è stato devoluto al comune di Casamicciola colpito dalle tristi vicende degli ultimi mesi.

A testimoniare la volontà degli artisti e del proprietario Francesco Vassallo, di aiutare le popolazioni in difficoltà, anche la madrina del Circus Atmosfhere, Maria Grazia Cucinotta che è stata ospite a San Giorgio a Cremano per assistere ad uno degli spettacoli.

Non solo magia e talento quindi ma anche solidarietà per questo circo che, oltre a sorprendere per la bellezza delle esibizioni, mette in mostra il grande cuore degli artisti e degli organizzatori.

Lo ha reso noto il sindaco Giorgio Zinno.