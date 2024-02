“Con i soldi lasciati dalla precedente amministrazione, hanno fatto feste e festini spendendo fino all’ultimo euro.

Ora senza soldi non sono stati in grado di organizzare un Carnevale per i bambini che si riversano in altre città.

Senza sord nun s’ cantan ‘mess”: è duro l’attacco che il consigliere comunale Luigi Mele lancia sulla sua pagina social facebook all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella.







Infatti, esattamente lo scorso 13 febbraio, l’ex assessore Mele comunica il suo sconcerto e disappunto in considerazione al fatto che il Carnevale a Torre del Greco è stato spento.

Nessun evento particolare, infatti, è stato organizzato per i bambini di Torre del Greco da parte del sindaco.

“L’anno scorso – precisa Mele nei commenti al suo post online – feci la festa della Befana con un’altra consigliera comunale senza spendere neanche un euro e con le caramelle donate da alcuni amici commercianti”.

E così quest’anno cittadini e bambini torresi sono stati costretti – a dire di Luigi Mele – a spostarsi nelle città limitrofe (Ercolano, Gragnano, Portici, San Sebastiano al Vesuvio..) per godere dell’aria di festa.