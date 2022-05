In considerazione delle ordinanze con cui è stato disposto il senso unico in via Circumvallazione al fine di consentire alla Ditta esecutrice dei lavori, lo scavo su suolo pubblico per posa di nuova condotta interrata di distribuzione del gas metano, nonché, a seguito di ulteriore richiesta di proroga del dispositivo stesso, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale n. 2079 del 20 Maggio 2022 l’integrazione alle precedenti ordinanze n. 1037 del 15.03.2022, e n. 1432 del 12.04.2022:

• VIA CIRCUMVALLAZIONE – da intersezione con via Cappuccini/via Beneduce a intersezione con via Marconi – senso unico direzione Nord (Napoli), fino al giorno 16 Luglio 2022.