In considerazione della nota pec prot. n. 26752/2022 con la quale il Responsabile del Settore Ecologia del Comune di Torre del Greco ha chiesto l’emissione di apposita ordinanza di divieto di sosta e transito per l’effettuazione del diserbo nell’intera area parcheggio di via Scappi – nonché – al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività stesse, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 2067 del 19 Maggio 2022 il seguente dispositivo di divieto di sosta e transito:

• AREA PARCHEGGIO VIA SCAPPI – Ingresso da Bretella autostradale – divieto di sosta e transito con rimozione forzata, il giorno 28 Maggio 2022 dalle ore 07.00 alle ore 13.00.