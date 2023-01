E’ in programma per venerdì 27 gennaio alle ore 19 l’inaugurazione della nuova sede del partito Fratelli d’Italia a Torre del Greco.

Il taglio del nastro avverrà nei locali di via Circumvallazione civico 71 e nell’occasione i rappresentanti politici del partito di Giorgia Meloni getteranno le prime basi per l’organizzazione in vista delle prossime elezioni comunali che interesseranno anche Torre del Greco ed alle quali, naturalmente, parteciperanno.

Tra i rappresentanti del partito, tra gli altri, ci saranno l’ex assessore del comune di Torre del Greco Salvatore Quirino, il coordinatore cittadino Luca Alini ed il responsabile enti locali del partito Giovanni Matarazzo.