Martedì 6 dicembre l’Hotel “Poseidon” di Torre del Greco sarà location di un grande evento: il 33° Convegno dell’Associazione Cuochi Torre del Greco Area Vesuviana Nolana Strianese.

Per l’occasione, massimi esperti del settore si confronteranno ed affronteranno anche tematiche di rilievo relative al settore di interesse.

Tra i relatori: Antonio Limone, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Rocco Pozzulo, Presidente nazionale della Fic (Federazione Italiana Cuochi) e Ferdinando Rossi, componente del Comitato esecutivo Slow Food Campania.

Saranno inoltre presenti, tra gli altri, anche i rappresentanti delle associazioni della Campania aderenti all’Urcc (Unione Regionale Cuochi della Campania).

L’obiettivo del convegno, come sempre, è quello di far sviluppare le varie tematiche del settore, come la salute ed il benessere.