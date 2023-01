Unicredit è il nuovo main sponsor del Teatro di San Carlo di Napoli. I dettagli della collaborazione sono stati illustrati dal Sindaco Gaetano Manfredi, dal Sovrintendente del Teatro di San Carlo, Stéphane Lissner, e da Annalisa Areni Head of Client Strategies di UniCredit Italia. UniCredit sosterrà la Stagione teatrale 22/23 con un ricco programma di appuntamenti: 12 titoli d’opera, 5 nuove produzioni, 5 balletti, 17 concerti, la seconda edizione del Festival pianistico e della stagione cameristica e 4 tournée internazionali.

Saranno, inoltre, supportati i progetti educational e di inclusione sociale realizzati presso le Officine San Carlo a Vigliena, nate dalla riconversione degli stabilimenti ex Cirio nella zona industriale di Napoli Est. Una struttura innovativa con laboratori e officine di ampie dimensioni per la costruzione, il montaggio e la conservazione degli allestimenti degli spettacoli dove i giovani della città possono partecipare, gratuitamente, a diverse attività. Solo negli ultimi 2 anni oltre 1000 i partecipanti alle varie attività: laboratori di musica e spettacolo, fotografia, teatro, scrittura creativa e storytelling dell’immagine, workshop di architettura e di design urbano, produzione audiovisiva, progettazione grafica, seminari di arti performative, percorsi espositivi e incontri sulla fotografia di scena, visite aperte ai laboratori di falegnameria e scenografica dell’opificio e tanto altro.

“Il sostegno di Unicredit al Teatro San Carlo, tra le più grandi fondazioni culturale del Paese, rappresenta uno straordinario segnale di centralità di Napoli a livello nazionale e sottolinea, ancora una volta, l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato nel progetto di crescita del territorio – ha dichiarato il Sindaco di Napoli e Presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi – Prende il via una sinergia preziosa per il Lirico partenopeo che darà nuovo slancio alla programmazione culturale e consentirà di investire ancora sulla formazione artistica dei più giovani attraverso i laboratori e le attività delle Officine San Carlo a Vigliena”.

“Un prestigioso progetto artistico ci vedrà impegnati fianco a fianco nelle prossime Stagioni – ha affermato il sovrintendente Stéphane Lissner – in particolare ci concentreremo sulle tante iniziative per il sociale, a partire dalle Officine San Carlo per i giovani e la formazione. Grazie al sostegno di UniCredit infatti sarà possibile amplificare e ramificare la portata del progetto Vigliena. La strategia che la Fondazione e UniCredit intendono perseguire insieme sarà dunque mirata a consolidare sempre più le potenzialità delle Officine, con impegni specifici e progettualità da realizzarsi in termini di solidarietà, cultura e partecipazione, utilizzando gli strumenti offerti dall’arte per contrastare la povertà educativa”.

“La sponsorizzazione del Teatro San Carlo di Napoli arricchisce ulteriormente le partnership culturali del nostro Gruppo – ha spiegato Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit Italia – come banca, infatti, vantiamo una lunga tradizione a sostegno delle più prestigiose attività culturali del Paese, nella consapevolezza che l’investimento in cultura può generare importanti ricadute per lo sviluppo sociale ed economico sostenibile dei territori. Ne è una dimostrazione proprio la partnership con il Teatro San Carlo di Napoli, una delle punte di diamante della cultura del nostro Paese. Abbiamo fortemente voluto che la sponsorizzazione fosse legata anche al sostegno delle attività formative ed educative delle Officine San Carlo, dandovi nuovo impulso, a vantaggio delle giovani generazioni di Napoli che possono beneficiare di un ulteriore spazio in città dove poter coltivare il loro talento”.