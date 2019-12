Lo scorso 10 dicembre, in occasione dell’attività di Orientamento presso l’ITTL “C.Colombo” di Torre del Greco, sono stati accolti in visita un gruppo di 70 alunni della Scuola Media “Gregorio Caloprese” di Scalea (Cs), accompagnati dai Proff. Diurno Carmela, Ministeri Giuseppina, Martorelli Rossella, Forestieri Angelo e Perrone Luigi . I giovanissimi ospiti sono stati guidati dalle “sentinelle” del Colombo e dai loro docenti, che li hanno condotto in una visita all’interno della storica struttura, sita nella Villa Comunale, alla scoperta dei diversi laboratori, del planetario e delle tante attrezzature all’avanguardia, finalizzate alla formazione dei futuri ufficiali e direttori di macchina. I piccoli aspiranti capitani, inoltre, hanno tracciato le rotte delle navi sulle carte nautiche e simulato la navigazione guidata, grazie ai Proff. De Nicola ed Aiese. Dulcis in fundo la visita ai locali del Planetario, vera attrattiva dell’Istituto, dove gli ospiti hanno assistito ad una lezione di astronomia. Soddisfazione dei docenti e degli organizzatori delle rispettive scuole, in particolare dei dirigenti scolastici, dott.ssa Lucia Cimmino ( ITTL Colombo) e dott.Saverio Ordine ( SMS Caloprese), nonché del prof. Cantalino, responsabile Gruppo Orientamento del Nautico.

Marika Galloro