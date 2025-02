Vico Equense – Separa, esponi e rispetta. Partita la nuova campagna di sensibilizzazione sulla raccolta del vetro a Vico Equense. In collaborazione con CoReVe (Consorzio Recupero Vetro), l’Amministrazione Comunale capeggiata dal Sindaco Giuseppe Aiello, ha deciso di lanciare un nuovo progetto per una più corretta raccolta differenziata del vetro.

Essendo il vetro un materiale prezioso e infinitamente riciclabile, per ottenere i massimi benefici dal suo riciclo è necessario che venga conferito in modo corretto. “L’obiettivo di questa iniziativa è quello di ottenere una maggiore consapevolezza tra i cittadini di Vico Equense sull’importanza di separare correttamente il vetro dagli altri rifiuti, conferendolo seguendo le giuste modalità. Semplici azioni che riducono il suo consumo e impatto ambientale”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Aiello.







Sono stati distribuiti circa settemila volantini e brochure esplicative che serviranno a informare cittadini e turisti sul corretto conferimento dei rifiuti. Saranno distribuiti anche nelle scuole del territorio e contribuire a far crescere negli studenti la consapevolezza sul rispetto dell’ambiente.

In collaborazione con la ditta Supereco, sono stati calendarizzati una serie di incontri formativi/dimostrativi presso gli istituti scolastici in programma martedì 25 febbraio alle ore 9.00 presso l’Istituto “G.B. Della Porta” (plessi di Sconduci e Largo dei Tigli), mercoledì 26 febbraio alle ore 9.00 presso l’Istituto “F. Caulino” (plessi di Sant’Andrea e Massaquano) e giovedì 27 febbraio alle ore 9.00 presso l’Istituto “F. Caulino” (plessi di Moiano e Arola).

Il progetto si basa su tre semplici direttive:

– SEPARA correttamente i diversi materiali prima di conferirli nelle apposite attrezzature, facendo attenzione ai “falsi amici” del vetro come ceramica, cristallo, vetro borosilicato, RAEE. Separa anche il tappo e gli altri accessori dell’imballaggio.

– ESPONI i rifiuti (il mercoledì e il venerdì per le utenze non domestiche, solo il venerdì per le utenze domestiche), compresi bottiglie e vasetti vuoti e privi di impurità, all’esterno della tua abitazione, senza intralciare il passaggio di pedoni o mezzi, dalle ore 20.00 a mezzanotte. Verrà ritirato dagli operatori il Sabato.

– RISPETTA giorni e orari indicati nel calendario di raccolta.

L’avvio di questo nuovo servizio migliorativo per la raccolta del vetro coinvolge le utenze commerciali food di Vico Equense, con la distribuzione di nuovi carrellati da esporre nei giorni previsti per la raccolta. E coinvolge, inoltre, aree fortemente frequentate, come Marina di Vico, Marina d’Aequa e Monte Faito, soggette a una più intensa attività turistica e dove la raccolta e il recupero del vetro sono più difficoltosi. Qui saranno installate le easycover, cassonetti smart dedicati sia alle utenze commerciali che ai frequentatori delle aree turistiche. La doppia apertura consente di regolare il conferimento. Si potrà depositare il vetro sbloccando la serratura con la tessera che verrà data loro; l’altra bocchetta invece è aperta e consentirà ai frequentatori delle zone di immettere le sole bottiglie.

“Incoraggiamo tutta la cittadinanza a partecipare all’iniziativa, adottando comportamenti responsabili e sostenibili. Con semplici e piccoli gesti, possiamo davvero fare la differenza e rendere la nostra città più pulita e accogliente”, ha concluso il primo cittadino.

Per informazioni e segnalazioni basta contattare il numero verde 800.984.597 o il numero whatsapp +39 349.0876579.