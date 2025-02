Torre del Greco – In occasione della consegna del cantiere alla ditta che si occuperà degli specifici lavori di riqualificazione, da domani – giovedì 20 febbraio – andranno in vigore nuovi e temporanei dispositivi di traffico nella zona di via Litoranea compresa tra la parte iniziale dopo via De Gasperi e l’incrocio con il parcheggio pubblico posto all’altezza di via onorevole Crescenzo Mazza.

È il senso dell’ordinanza firmata dal dirigente della polizia municipale, Gennaro Russo, ordinanza che resterà in vigore fino al termine della prima parte degli interventi che interesseranno tutta l’area del lungomare di Torre del Greco. L’ordinanza impone nello specifico di “sospendere, per motivi di sicurezza e viabilità, la validità di tutte le autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico in via Litoranea dal civico 2 al civico 50 (intersezione con via onorevole Crescenzo Mazza ) dal 20 febbraio 2025 a fine lavori primo lotto con orario h24”, di “istituire il divieto di transito e sosta con rimozione forzata temporaneo nel parcheggio comunale (ex isola ecologica) in via onorevole Crescenzo Mazza dal 20 febbraio 2025 a fine lavori primo lotto con orario h24, esclusi i mezzi di cantiere e i mezzi di soccorso” e infine di “istituire il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo in via Litoranea dal civico 2 al civico 50 (intersezione con via onorevole Crescenzo Mazza ) dal 20 febbraio 2025 a fine lavori primo lotto con orario h24, esclusi i mezzi di cantiere e mezzi di soccorso”.







La società incaricata inoltre sarà tenuta ad osservare una serie di prescrizioni, tra le quali “l’apposizione della relativa segnaletica” che “avverrà a cura della ditta esecutrice dei lavori che, inoltre, provvederà a delimitare tutta l’area di cantiere”.