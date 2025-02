Napoli – Città della Scienza dedica il weekend del 22 e 23 febbraio 2025 al tema cruciale dell’alimentazione consapevole, con un programma ricco di laboratori interattivi pensati per coinvolgere e formare le nuove generazioni. Il titolo “Mens sana in corpore sano” riassume perfettamente l’obiettivo: promuovere uno stile di vita sano attraverso la comprensione dei principi di una corretta alimentazione.







Tra le attività in programma: ORTO DEI COLORI (per i bimbi dai 3 ai 6 anni): una lettura animata introduce i bambini al fantastico mondo dei colori di frutta e verdura, svelandone le proprietà nutrizionali. I piccoli partecipanti potranno creare buffe facce con i loro ortaggi preferiti, imparando che il kiwi contiene più vitamina C di un’arancia. In SALTA IN BOCCA (7-10 anni) i comunicatori proporranno un laboratorio per costruire insieme la piramide alimentare 3D, scoprendo i segreti di una dieta equilibrata e adatta a fornire tutti i nutrienti necessari per crescere sani e forti. Con il lab IL NUTRIPIATTO (10-13 anni) i ragazzi esploreranno le proprietà di carboidrati, proteine e vitamine, imparando a costruire un pasto bilanciato. Il Science Show A TAVOLA IN SALUTE è uno spettacolo coinvolgente per tutta la famiglia che svelerà la differenza tra “alimentarsi” e “nutrirsi”, esplorando i principi nutritivi contenuti negli alimenti e l’importanza di una dieta varia e consapevole.

Ogni bambino che parteciperà ai laboratori riceverà in regalo un gioco didattico per continuare a scoprire i segreti della sana alimentazione anche a casa.

Non mancheranno gli appuntamenti con la mostra “Insetti & Co.” e gli spettacoli al Planetario.

“Mens sana in corpore sano” a Città della Scienza: l’occasione di unire divertimento e apprendimento in un fine settimana dedicato al benessere e alla salute.

