Ercolano – Inaugurato il primo asilo nido comunale ad Ercolano, chiamato “L’albero della Vita”. La nuova struttura potrà ospitare 40 bambini da zero a 36 mesi, rispondendo alle esigenze delle famiglie ercolanesi. Tante stanze attrezzatissime e coloratissime, per imparare attraverso giochi e attività sempre diverse, grazie al lavoro delle educatrici che si occupano della struttura. Le iscrizioni sono già aperte e le attività partiranno a breve.

“Ciro Buonajuto è uno dei più bravi d’Italia” ha detto la deputata Maria Elena Boschi, presente al taglio del nastro “In questi anni ci ha abituato a tante inaugurazioni, ha cambiato il volto di Ercolano, ma quando si inaugura un asilo nido è una festa ancora più bella perché è una festa di tutti – prosegue Boschi – Io vedo l’asilo come il granaio di un tempo. In antichità i granai custodivano il bene più prezioso, ovvero i semi per i raccolti successivi. L’asilo nido tiene insieme quelli che sono i semi del nostro futuro, i bambini e le bambine, il nostro tesoro più prezioso. Un asilo nuovo, bello, che funziona, è un’opportunità per le famiglie, perché sanno che c’è un luogo sicuro dove i loro bambini possono crescere mentre i genitori sono a lavoro, ed è un grande aiuto per le famiglie, in particolare per le donne. Ma più di ogni altra cosa è un’opportunità per i bambini stessi, perché già da piccoli possono frequentare un luogo dove ci si forma e si cresce, dove si diventa gli adulti di domani”.







All’inaugurazione dell’asilo ‘L’albero della Vita’ presente Melicia Comberiati, segretario generale Cisl Napoli, che ha detto “Ercolano si contraddistingue, ancora una volta, per l’attenzione al territorio e alla comunità. Investire sui servizi educativi per l’infanzia significa investire sulle donne, sul loro ingresso a lavoro, significa iniziare ad affrontare il problema dell’inverno demografico che sta colpendo i nostri territori. Ercolano si contraddistingue per i servizi erogati e per l’impeccabile capacità di spesa”.

Per il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto “Aprire un asilo nido è un traguardo straordinario per una città come Ercolano, significa favorire i bambini e le bambine ma soprattutto favorire l’inserimento al lavoro degli adulti, in particolare delle donne. E’ stato un importante lavoro di squadra, portato avanti con grandi sacrifici dagli uffici e dalla politica. Non è affatto scontato riuscire a realizzare un’opera del genere che crea posti di lavora e migliora i servizi al cittadino. Per noi stare accanto alle famiglie e ai più piccoli, investire in cultura e formazione è una priorità assoluta.